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عقيص يدعو لإقالة وزيرين ومحاسبتهما!

25 - مايو - 2022
جورج عقيص

جورج عقيص

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غرد النائب جورج عقيص، اليوم الأربعاء، على حاسبه عبر “تويتر” كاتباً: “اول محك حقيقي للاكثرية النيابية المركّبة هو موقفها من وزيرين: الاول، وزير المال، الذي يمتنع عن توقيع مرسوم فيعرقل التحقيق في جريمة المرفأ، والثاني وزير الطاقة، الذي يعرقل عمدا حلّ موضوع الكهرباء”.

وقال: “انا علناً مع المباشرة بمحاسبتهما واقالتهما، بانتظار مواقف النواب الآخرين من كل الكتل”.

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