عقيص يدعو لإقالة وزيرين ومحاسبتهما!

غرد النائب جورج عقيص، اليوم الأربعاء، على حاسبه عبر “تويتر” كاتباً: “اول محك حقيقي للاكثرية النيابية المركّبة هو موقفها من وزيرين: الاول، وزير المال، الذي يمتنع عن توقيع مرسوم فيعرقل التحقيق في جريمة المرفأ، والثاني وزير الطاقة، الذي يعرقل عمدا حلّ موضوع الكهرباء”.

وقال: “انا علناً مع المباشرة بمحاسبتهما واقالتهما، بانتظار مواقف النواب الآخرين من كل الكتل”.

اول محك حقيقي للاكثرية النيابية المركّبة هو موقفها من وزيرين:

الاول، وزير المال، الذي يمتنع عن توقيع مرسوم فيعرقل التحقيق في جريمة المرفأ

والثاني، وزير الطاقة، الذي يعرقل عمدا حلّ موضوع الكهرباء.

انا علناً مع المباشرة بمحاسبتهما واقالتهما، بانتظار مواقف النواب الآخرين من كل الكتل — George Okais (@OkaisGeorge) May 25, 2022