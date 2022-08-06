عكار تنجو من كارثة كبيرة!

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن 4 سيارات اطفاء تابعة للدفاع المدني في سهل عكار، تمكنت من اهماد النيران التي اندلعت في “محطة البيطار” للوقود على طريق عام تل عباس الشرقي، والتي طاولت ايضاً منزل صاحب المحطة الكائن فوقها تماماً.

واقتصرت الاضرار على الماديات، وقد تم تجنيب خزانات الوقود الرئيسية نيران الحريق، الامر الذي انقذ المنطقة من كارثة كبيرة.

يشار إلى أن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية حذرت من أن لبنان سيتأثر بموجة حارة في نهاية الأسبوع، حيث تتخطى الحرارة الأربعين.

حيث تشير البيانات إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية سيتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.