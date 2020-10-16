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عكر ترد على الأخبار الملفقة: خذوا المناصب وخلولي الوطن

منذ 32 دقيقة
وزيرة الدفاع زينة عكر

زينة عكر

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صدر عن المكتب الإعلامي لنائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر البيان التالي:

“في ظل المحاولات الحثيثة لتشويه صورتنا، يتم زج إسمي وإسم زوجي جواد عدره في أخبار ملفقة وعارية من الصحة على مختلف الأصعدة. أحيانا شخصية وأحيانا عن علاقات مع دول الخارج أو عن تدخلات في انتخابات حزبية على سبيل المثال الحزب السوري القومي الاجتماعي، وعن متحف نابو الذي يعتبر معلما فنياً وثقافياً على الشاطىء اللبناني وهو مفتوح للناس من دون مقابل.

وكأن الهدف هو إطفاء شعلات الأمل في بلدنا الحبيب. في أوقات كهذه علينا العمل جميعاً لخدمة ومصلحة لبنان، ولتشييد جسور التواصل والمحبة بدلا من الإنقطاع والحقد.

إن أعمالنا ومكتبنا وقلوبنا مفتوحة للجميع، وليس لدينا ما نخفيه. ولا يسعني إلا أن أستذكر ما ينشده الفنان التونسي لطفي بوشناق: ” خذوا المناصب والمكاسب لكن خلولي الوطن”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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