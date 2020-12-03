عكر: على الأمم المتحدة التدخل السريع لوضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية

أكّدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر أن “الخروقات اليومية المتتالية والمتكررة للعدو الاسرائيلي للاجواء اللبنانية تستمر، حيث حلق الطيران المعادي اليوم فوق الأجواء اللبنانية، وصولا الى أعالي كسروان وجبيل وشكا.

ورأت في بيان أن على الأمم المتحدة التدخل السريع لوضع حد لهذه الإنتهاكات التي تشكل خرقاً للسيادة اللبنانية ومخالفات واضحة للقرار ١٧٠١ الذي يثبت قواعد الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني، وأي خرق له قد يزيد الأوضاع تعقيداً.

يذكر أنه خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 2 / 12 / 2020 الساعة 21.00، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب وصولاً حتى جبيل، ونفذتا طيراناً دائرياً فوق المناطق اللبنانية كافةً، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 22.25 من فوق بلدة رميش.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

– بتاريخ 2 / 21 / 2020 اعتباراً من الساعة 11.00 ولغاية 3 / 12 / 2020 الساعة 02.05 تم تسجيل /4/ خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.