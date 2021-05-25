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عكر في عيد التحرير: أكثر ما نحتاج اليه وحدة الموقف والتضامن

25 - مايو - 2021
وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر

وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر

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صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر لمناسبة عيد المقاومة والتحرير البيان التالي:

“في ذكرى المقاومة والتحرير التي يحتفل بها لبنان في 25 أيار، والتي تتزامن مع التضحيات التي سجلت في فلسطين المحتلة، ومع ظروف إستثنائية وخانقة في بلادنا، أكثر ما نحتاج اليه، وحدة الموقف والتضامن والحكمة وأخذ العبر من أجل الحفاظ على كرامة لبنان واللبنانيين، وأن نتعالى فوق الخلافات السياسية والمصالح الفردية.

كل التحية لأرواح الشهداء الذين سطروا البطولات وقدموا دماءهم على مذبح قيامة لبنان”.

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