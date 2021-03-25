عكر: لا صحة لخبر عقد الحكومة اجتماعاً إلكترونياً

نفى المكتب الاعلامي لنائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر الخبر المتعلق بعقد اجتماع الكتروني لتفعيل حكومة تصريف الاعمال، ومما صدر عنه:

يتم التداول بأخبار تشير الى ان الوزيرة عكر تعقد اجتماعاً الكترونياً للوزراء. لذلك ينفي المكتب الاعلامي لنائبة رئيس الحكومة هذه الاخبار وأي كلام مزعوم عن “مستجدات التأليف” وعن “إعادة تفعيل عمل الحكومة بعد رفض الرئيس دياب تفعيلها”.

والواقع هو انه يتم عقد لقاءات بين الوزراء بشكل دائم للبحث في كيفية تسيير شؤون الناس وتنسيق العمل بين الوزارات وذلك وفقاً لما ينص عليه الدستور وضمن توجه الرئيس دياب وكافة الوزراء. هذا مع العلم ان الدستور يحمل الوزراء المسؤولية عن اعمالهم ومن البديهيات ان يعمل الوزراء وفق صلاحياتهم بما يخدم لبنان.