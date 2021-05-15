عكر: لوقف الاعتداءات على الحدود الجنوبية فوراً

أكدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف ‏الاعمال زينة عكر، أن “جريمة جديدة من جرائم العدو الاسرائيلي ‏ترتكب بحق المدنيين اللبنانيين كما الفلسطينيين في غزة والقدس المحتلة. ‏إزاء ما يجري عند الحدود اللبنانية وفي الداخل الفلسطيني لا بد من ‏التوقف أمام هذه الإعتداءات الوحشية والهمجية التي تطال العزل من ‏المتظاهرين والمدنيين‎”.‎

واعتبرت في بيان أن الإدانة قليلة أمام هذه المشاهد المروعة وأمام ‏إستشهاد الشاب محمد طحان وإصابة آخرين بجروح. إننا إذ نشجب وندين ‏هذه الإعتداءات والخروقات المتمادية والمتكررة على أرضنا وأجوائنا ‏وحدودنا والتي تعتبر خرقا للقرار 1701، نطالب المجتمع الدولي والأمم ‏المتحدة بضرورة وضع حد لها والعمل على وقفها فورا، ومطالبة ‏إسرائيل بعدم تكرار هذه الاعتداءات وحضها على وقف التصعيد‎”.‎

وتوجهت بالتعازي الى “أهلنا في غزة والقدس المحتلة ولعائلة الشاب ‏الشهيد محمد طحان”، كما تمنت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين‎.‎