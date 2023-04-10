علا غانم تكشف عن أسرار طلاقها من زوجها

استمرت الفنانة علا غانم في كشف أسرار علاقتها بطليقها في الجزء الثاني من حلقتها في برنامج “العرافة”.

وأشارت مقدمة البرنامج إلى أن زوج غانم استولى على مبلغ 450 ألف دولار، أرسلته شركة التأمين إليها من أجل المضي قُدماً في إجراءات إصلاح فندقها الذي تعرضت محتوياته للتلف إثر عاصفة قوية ضربت الولايات المتحدة الأميركية، وتسببت في إزالة سقف الفندق فغمرت المياه غرفه.

وقالت غانم إنّها واثقة من أن القانون سينصفها ضد زوجها، موضحةً: “أتعرض للبلطجة وواثقة إن القانون هيجيب لي حقي، اتطردت من البيت بالروب”. وأضافت: “أهلي اشتروا لي ملابس كثيرة بعدما طردني من المنزل، حماة ابنتي أعطتني ثلاثة بلوفرات، وجابت لي أحذية واسعة على رجلي”.

وأكملت أنّ زملاءها في الوسط الفني لم يتواصلوا معها خلال أزمتها مع زوجها السابق، لأنها لم تحدّد مكان إقامتها، موضحةً: “لم يكن أحد يعرف المستشفى الذي ذهبت إليه إلا نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي، فهو اتصل بي، وطلب زيارتي وطلبت منه أن يُبقي مكاني سرياً، ونفذ رغبتي بالفعل، وبالنسبة الى لوسي، فقد علمت أنها اتصلت بي، لكنني لم أرَ رقمها، لوسي نصحتني وقالت لي سيبي الراجل ده مسمعتش كلامها ومسمعتش كلام ماما”.

وبررت الممثلة سبب إخفائها مكان المستشفى الذي كانت تتلقى فيه العلاج بالخوف من تعرّضها للإيذاء، وذلك على خلفية المشاكل التي حدثت بينها وبين زوجها السابق، قائلةً: “اتقالي آخرتك رصاصة بـ10 جنيه وشوية مي نار، ده الحب القاتل… ومن الحب ما قتل”.

وأضافت: “عندما تقابل السيدة القوية رجلاً لا يثق في نفسه، فإن العلاقة بينهما تتحول إلى منافسة، وهذا الأمر يلجأ إليه الرجل حتى يشعر بأنه أقوى، وهذه المنافسة تقود الرجل إلى أمور سيئة كثيرة مثل الكذب والخيانة وأي شيء حتى يشعرها بأنها ليست كافية وأنها ضعيفة وأن هناك كثيرات أفضل منها، لكن السيدة القوية ترفض هذا الأمر وتنظر إلى نفسها في المرآة وتؤكد أن كل ذلك يجب أن ينتهي فوراً لأنها لا تستحق أن تعيش حياة كئيبة”.