على أبواب العاصفة.. تأهّب في وزارة الأشغال وتوجيهات بالمتابعة المستمرة

غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، عبر حسابه على “تويتر”، معلنًا أنّ “اجتماعًا عُقد في الوزارة لجميع المعنيين في مديرية الطرق”.

كما أوضح أنّ البحث “مستفيض حول الأعمال والمتابعات التي تتم مع المتعهدين لناحية تعزيل مجاري مياه الأمطار ومع مراكز الوزارة المعنية بجرف الثلوج، وكانت التوجيهات بضرورة المتابعة المستمرة مع الجميع لتأمين السلامة العامة ضمن نطاق الصلاحيات”.

اجتماع عُقد في الوزارة لجميع المعنيين في مديرية الطرق، وكان بحث مستفيض حول الأعمال والمتابعات التي تتم مع المتعهدين لناحية تعزيل مجاري مياه الامطار ومع مراكز الوزارة المعنية بجرف الثلوج وكانت التوجيهات بضرورة المتابعة المستمرة مع الجميع لتأمين السلامة العامة ضمن نطاق الصلاحيات pic.twitter.com/2gL3o7INTb — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) January 30, 2023