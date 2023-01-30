الأثنين 8 رجب 1444 ﻫ - 30 يناير 2023 |
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على أبواب العاصفة.. تأهّب في وزارة الأشغال وتوجيهات بالمتابعة المستمرة

منذ 23 دقيقة
اجتماع في وزارة الأشغال

اجتماع في وزارة الأشغال

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غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، عبر حسابه على “تويتر”، معلنًا أنّ “اجتماعًا عُقد في الوزارة لجميع المعنيين في مديرية الطرق”.

كما أوضح أنّ البحث “مستفيض حول الأعمال والمتابعات التي تتم مع المتعهدين لناحية تعزيل مجاري مياه الأمطار ومع مراكز الوزارة المعنية بجرف الثلوج، وكانت التوجيهات بضرورة المتابعة المستمرة مع الجميع لتأمين السلامة العامة ضمن نطاق الصلاحيات”.

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