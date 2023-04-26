على أبواب الموسم السياحي.. اجتماع للجنة الأشغال في المديرية العامة للطيران

عقدت لجنة الأشغال النيابية برئاسة النائب سجيع عطية اجتماع عمل في المديرية العامة للطيران المدني، في حضور وزيري الأشغال العامة والنقل والسياحة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ووليد نصار، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري ورؤساء الدوائر الأمنية والإدارية في جهاز أمن المطار والمديرية العامة للطيران المدني.

وتحدث رئيس اللجنة النائب سجيع عطية بعد الاجتماع عن زيارة اللجنة الى شركة طيران الشرق الأوسط، قائلًا: “اجتمعنا مع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت الذي قدم لنا شرحا مستفيضا عن الوضع. إن توقيت جولتنا هي على أبواب الموسم السياحي كما تعرفون، فإن لبنان المغترب أصبح ضعف لبنان المقيم وأعطينا أهمية كبيرة في موضوع تعزيز هذا القطاع وخصوصا موضوع شركة طيران الشرق الأوسط بشكل أساسي وكان لدينا هواجس تباحثنا فيها مع رئيس مجلس الإدارة لا سيما في مواضيع الحصرية والتذاكر والمعاملة بالمثل والتلزيمات وبعض الهواجس في موضوع الهنغار الجديد”.

وأضاف: “نفتخر بشركة طيران الشرق الأوسط وبأجنحة الأرز التي تجول العالم ونهنىء القيمين عليها لما تقوم به وكان لنا تمنٍ بأن تغذي مناطق جديدة في العالم وأيضا تمنينا أن يكون موضوع الشفافية أكثر وأن يكون المجلس النيابي على اطلاع أكثر. وكان شرح مستفيض عن أهمية شركة طيران الشرق الأوسط عالميا، كذلك تطرقنا إلى موضوع الأسعار المنافسة وسيزودنا رئيس مجلس الإدارة بجداول الأسعار مقارنة مع أسعار شركات الطيران الأخرى في العالم.

وتابع: “نحن هنا اليوم ليس للمحاسبة بل للمساعدة على التواصل الدائم بين الوزارة والمجلس النيابي والقطاع الخاص”.

نصار

بدوره، قال الوزير نصار: “الاجتماع اليوم في مقر الشركة هو لبعض الاستيضاحات والتساؤلات مع رئيس مجلس إدارة الشركة وقد حصلنا على الأجوبة اللازمة”.

وأضاف: “نحن شركة وطنية وعلينا الإضاءة دائمًا على الأمور الإيجابية، فالسلبيات نجدها في كل عمل لكن علينا التركيز على الإيجابيات ومساعدة لبنان لأننا قادمون على موسم سياحي واعد جدًا وحسب الأرقام فإن عدد الوافدين لهذا العام سيتجاوز عدد الوافدين خلال العام الماضي والتركيز الأساسي يجب أن يكون على مطار بيروت وخلال جولتنا في المطار سنأخذ وقتنا للإطلاع على ما يزعج الوافد. ولا بد من الإشارة الى أن عمر مطار بيروت أكثر من ثلاثين عاما ومن الضروري إعادة صياغة التجهيزات الموجودة واستكمال العمل بالممر السريع الذي كان قد بدأ العمل بإنشائه وهذا مطلب نسمعه دائمًا”.

ثم انتقلت اللجنة بعد ذلك مع وزير السياحة إلى المديرية العامة للطيران المدني، حيث عقدت اجتماعًا حضره الوزير حمية والمدير العام الحسن.