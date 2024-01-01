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"على طريق القدس"... حزب الله ينعى 3 من مقاتليه

منذ 31 ثانية
حزب الله

حزب الله

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صدر عن حزب الله، بيان جاء فيه: “مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً” – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم”.

وأضاف البيان، “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين أحمد يحيى “جواد” من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

وتابع، “وتزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد موسى حسن شيت “هادي” من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

وختم البيان، “تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد جهاد موسى شيت “أبو حسين” من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

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