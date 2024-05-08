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على متن "توك توك".. مروج مخدرات بطرابلس في قبضة قوى الأمن

منذ 52 دقيقة
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات للمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية حول قيام شخصين بترويج المواد المخدرة في طرابلس على متن “توك توك”.

بتاريخ 6-5-2024 ونتيجة عمليات الرصد والتعقب، نصبت لهما قوة من هذه المجموعة كمينا محكما في محلة الزاهرية، أسفر عن توقيفهما بالجرم المشهود اثناء قيامهما بترويج المخدرات في المحلة، وتبين أنهما يدعيان: غ. ش. (من مواليد عام 2002، لبناني)
وع. ج. (من مواليد عام 2004، سوري).

وبتفتيشهما، عثر في حوزتهما على كمية من حبوب الكبتاغون وحبوب مخدرة أخرى وكمية من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف والماريجوانا معدة للترويج.

سلم الموقوفان مع المضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني في حقهما، بناء على إشارة القضاء المختص”.

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