على مشارف نهاية الأسبوع… استقرار في دولار السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم ‏السبت‎12675‎‏ ليرة لبنانية للمبيع و12725 ليرة لبنانية للشراء.‏ وقفزت أسعار الوقود في لبنان على نحو كبير مع سريان شائعات ‏برفع الدعم الحكومي عن المواد الاستهلاكية والغذائية مع صعود ‏الدولار.‏

ودخلت أزمة نقص المحروقات على خط الأزمات المتفاقمة التي ‏يعيشها الشعب اللبناني، نتيجة لخطة حكومية لم يحدد بعد موعد ‏تنفيذها لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والغذائية.‏

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار ‏لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.‏

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل ‏الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ‏ليرة، للبيع كحد أقصى.‏

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند ‏‏1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.‏

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في ‏مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة ‏الفقر لنحو أكثر من 50%.‏