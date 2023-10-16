على وقع التوترات في الجنوب... تعليق للجيش الإسرائيلي!

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس” عن “تعرض عدة مواقع لجيش الدفاع لإطلاق نار من أسلحة خفيفة في منطقة الحدود اللبنانية”.

وأضاف، “كما أطلقت قذيفة مضادة للدروع نحو دبابة إسرائيلية دون وقوع إصابات”.

وختم، “ردًّا على ذلك يقوم جيش الدفاع بقصف مدفعي نحو مصادر النيران”.

#عاجل تعرضت عدة مواقع لجيش الدفاع لاطلاق نار من أسلحة خفيفة في منطقة الحدود اللبنانية. كما أطلقت قذيفة مضادة للدروع نحو دبابة إسرائيلية دون وقوع إصابات.

ردًّا على ذلك يقوم جيش الدفاع بقصف مدفعي نحو مصادر النيران — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 16, 2023

ميدانياً، تم استهداف كاميرات المراقبة في موقع جورداح في بلدة الضهيرة وموقع ظهر الجمل مقابل بلدة راميا في جنوب لبنان.

ورد العدو الاسرائيلي باستهداف أطراف الضهيرة بقذائف المدفعية، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة يارين بقصف عنيف من مختلف الاعيرة.

ولاحقا، أفيد عن سماع رشقات نارية من مستعمرة مسكافعام.

كما أفيد بأن الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل الفوسفور الحارق على بلدة الضهيرة، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن مدفعية الجيش الإسرائيلي تهاجم أهدافًا في جنوب لبنان.