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على وقع تطوّرات الجنوب.. كيف افتتح "الدولار" اليوم؟

منذ 11 دقيقة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم ما بين 98700 و98300 ألف ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس، ما بين 98700 و99200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس بو دياب لـ«الجمهورية»، أنّ تراجع الدولار هو مرحلي لتمرير فترة الأعياد، ولحسن الحظ أن هذه الفترة طويلة نسبيًا هذا العام، مشددًا على أنّ المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، إذ يؤمل أن يتم التوصّل بعدها إلى صدمة سياسية إيجابية، وإلّا فنحن مقبلون على مرحلة أخطر بسعر الصرف ومرحلة اقتصادية أصعب في نهاية الشهر الجاري في حال لم يكن هناك فعلياً من حلول جذرية بانتخابات وبخطة مع صندوق النقد.

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