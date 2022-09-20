على وقع جنون الدولار... البنزين يحلّق مجدداً!

ارتفع سعر البنزين 95 أوكتان 15 ألف ليرة، و98 أوكتان 16 ألف ليرة، وسعر المازوت 13 ألف ليرة، وسعر الغاز 11 ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 700000 ليرة لبنانيّة.

– البنزين 98 أوكتان: 717000 ليرة لبنانيّة.

– المازوت: 848000 ليرة لبنانيّة.

– الغاز: 401000 ليرة لبنانيّة.

هذا ويتم التداول صباح اليوم الثلاثاء 20/9/2022 في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 39000 – 39100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الإثنين مسجلاً ما بين 38900 – 39000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، بعدما كان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 38700 – 38800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.