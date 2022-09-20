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على وقع جنون الدولار... البنزين يحلّق مجدداً!

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2022 10:59 صباحًا
المحروقات

المحروقات

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ارتفع سعر البنزين 95 أوكتان 15 ألف ليرة، و98 أوكتان 16 ألف ليرة، وسعر المازوت 13 ألف ليرة، وسعر الغاز 11 ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 700000 ليرة لبنانيّة.
– البنزين 98 أوكتان: 717000 ليرة لبنانيّة.
– المازوت: 848000 ليرة لبنانيّة.
– الغاز: 401000 ليرة لبنانيّة.

هذا ويتم التداول صباح اليوم الثلاثاء 20/9/2022 في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 39000 – 39100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الإثنين مسجلاً ما بين 38900 – 39000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، بعدما كان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 38700 – 38800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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