على وقع مواجهات الجنوب.. ماذا طلب قائد "اليونيفيل" من بري وميقاتي؟

أفادت معلومات بأنّ قائد قوة اليونيفيل اللواء آرولدو لاثارو طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في زيارتيه، تدخّل المسؤولين لدى “حزب الله”، لتحييد مراكز اليونيفيل والجيش اللبنانيّ، في مواجهات الجنوب اللبنانيّ.

كما أفادت هذه المعلومات لصحيفة “نداء الوطن” بطلبه عدم إطلاق النار من محيطها، باتجاه “إسرائيل”، التي تردّ من دون تمييز على هذه المراكز.

وكان ميقاتي قد جدد خلال الاجتماع مع لاثارو، إدانته الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانتهاكات المتمادية للسيادة اللبنانية. وطالب بـ “رفع الصوت في الأمم المتحدة رفضًا للانتهاكات الإسرائيلية للخط الأزرق وللقرار 1701”. كما جدد “التزام لبنان الدائم بالقرار الأممي ومندرجاته”.

ميقاتي قال إنّ “المطلوب من كل الأطراف تحييد اليونيفيل عن العمليات العسكرية من أجل تمكينها من القيام بدورها كاملًا”.