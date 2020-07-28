علي ابراهيم أكد متابعته تأمين المازوت للافران

اتصل رئيس نقابة اصحاب المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان علي ابراهيم بمدير منشآت النفط في الزهراني زياد الزين، الذي اكد “ان المنشآت سلمت 535 الف ليتر من المازوت الى شركات التوزيع يوم امس”.

وطالب ابراهيم “بتزويد النقابة لائحة باسماء الشركات التي تسلمت هذه المادة لارسالها الى وزارة الاقتصاد لتتحقق من مصير هذه الكميات”، مؤكدا “ان اصحاب الافران في البقاع يشتكون من نقص في مادة المازوت واذا توفرت فبسعر السوق السوداء ومن دون فواتير، الامر الذي يحملهم خسائر كبيرة”، مشيرا الى اننا “سنعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على معالجة هذا الامر في ضوء اللائحة الصادرة عن منشآت الزهراني”.

ونوه بجهود الزين في تلبية حاجة الافران لمادة المازوت في كل المناطق وخصوصا منطقة البقاع.