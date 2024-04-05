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علي بشارة نوه بإعلان منطقة الجنوب "منكوبة زراعياً" وطالب بتعويض المتضررين

منذ 14 دقيقة
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 قال رئيس اتحاد جبل عامل لنقابات العمال والمزارعين علي بشارة في بيان: “اعلن مجلس الوزراء تحويل منطقة الجنوب منطقة منكوبة زراعيا نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي  يتسبب يوميا باحراق عشرات الدونمات من الاحراش والأراضي والمحاصيل الزراعية وتضرر 790 هكتارا من الأراضي الزراعية والف وحدة سكنية و340 والف رأس ماشية، ما يعني ان الخسائر كبيرة وكبيرة جدا نتيجة هذا العدوان الذي استخدم الفوسفور الأبيض ودمر 1000 وحدة سكنية في الجنوب، من هنا نشكر مجلس الوزراء ووزير الزراعة ونطالب بتعويض  المزارعين، مما يستحقون نتيجة هذه الخسائر ،ونتمنى دعم ورعاية النازحين من الجنوب الذين لم تلتفت اليهم الدولة مع المزارعين الالتفات المطلوب بالتعويض والدعم والمؤازرة لان القطاع الزراعي هو الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني”.

وختم: “اننا اذ نحيي راعي نهضة الجنوب الأول والريادي في التنمية والمقاومة الرئيس نبيه بري الذي يحمي اللبنانيين والجنوبيين وهو الاقدر على المطالبة بحقوق الجنوبيين والمزارعين”.

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