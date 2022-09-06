الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

علي حسن خليل: الخطر سيطال جميع اللبنانيين والدور المسيحي تحديدًا!

منذ 30 دقيقة
النائب علي حسن خليل

النائب علي حسن خليل

A A A
طباعة المقال

أشار النائب عن كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل ( الإثنين 5-9-2022) إلى أنه “في حال حصول الفراغ يجب اعتماد آلية تمنع تحوّل كلّ وزير إلى رئيس جمهورية وحكوميًا نحن أمام إقفال على أي حلّ سريع والطرح الأساسي بإجراء تعديلات طفيفة على هذه الحكومة اختلف وأصبحنا أمام طرح حكومة سياسية”.

وأضاف خليل في حديثٍ لـ”mtv” “نحن لا نُسلّم بفرضيّة الفراغ بل أنبّه المنظرين له بأنّ الخطر سيطال جميع اللبنانيين والدور المسيحي تحديدًا ولا تُضعفوا رئاسة الجمهورية لحساباتكم الخاصة”.

وتابع “لم نحسم خيارنا بالنسبة لإسم المرشّح ولكننا منفتحون على الحوار وفق المواصفات التي طرحها برّي والرئيس القوي ليس فقط بجمع الأصوات بل بالإنقاذ والحوار حتى مع من لم ينتخبوه”.

مؤكداً أنه “لا يختلف إثنان على أنّ عهد عون من أسوأ العهود ومجلس النواب لا يفقد صلاحيته بالتشريع حتى في فترة الفراغ”.

وأشار خليل إلى أنَّ الرئيس برّي “سيتحرّك قريبًا ويبدأ اتصالاته مع الكتل لكن لا مبادرة رئاسيّة وهو يحرص على أن تتم الدعوة إلى جلسة الانتخاب بطريقة تخدم الاستحقاق”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس حركة "النهج"، النائب السابق حسن يعقوب
    حسن يعقوب: الإمام الصدر يطالب نبيه بري بإخضاع ثروته المستجدة للتدقيق الجنائي
    الامتحانات (صورة تعبيرية)
    اعلان صدور النتائج الرسمية للدورة الاستثنائية لامتحانات الشهادة الثانوية
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكشتاين
    ماذا تحمل زيارة هوكشتاين؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من جهاز أمن الدولة
    فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
    الدولار
    كم بلغ الدولار الأسود اليوم؟
    قد يؤدّي إلى إتلاف ناقل الحركة.. خطأ شائع نرتكبه عند إيقاف السيارة!