علي حسن خليل: الخطر سيطال جميع اللبنانيين والدور المسيحي تحديدًا!

أشار النائب عن كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل ( الإثنين 5-9-2022) إلى أنه “في حال حصول الفراغ يجب اعتماد آلية تمنع تحوّل كلّ وزير إلى رئيس جمهورية وحكوميًا نحن أمام إقفال على أي حلّ سريع والطرح الأساسي بإجراء تعديلات طفيفة على هذه الحكومة اختلف وأصبحنا أمام طرح حكومة سياسية”.

وأضاف خليل في حديثٍ لـ”mtv” “نحن لا نُسلّم بفرضيّة الفراغ بل أنبّه المنظرين له بأنّ الخطر سيطال جميع اللبنانيين والدور المسيحي تحديدًا ولا تُضعفوا رئاسة الجمهورية لحساباتكم الخاصة”.

وتابع “لم نحسم خيارنا بالنسبة لإسم المرشّح ولكننا منفتحون على الحوار وفق المواصفات التي طرحها برّي والرئيس القوي ليس فقط بجمع الأصوات بل بالإنقاذ والحوار حتى مع من لم ينتخبوه”.

مؤكداً أنه “لا يختلف إثنان على أنّ عهد عون من أسوأ العهود ومجلس النواب لا يفقد صلاحيته بالتشريع حتى في فترة الفراغ”.

وأشار خليل إلى أنَّ الرئيس برّي “سيتحرّك قريبًا ويبدأ اتصالاته مع الكتل لكن لا مبادرة رئاسيّة وهو يحرص على أن تتم الدعوة إلى جلسة الانتخاب بطريقة تخدم الاستحقاق”.