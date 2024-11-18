علي حسن خليل: لبنان و حزب الله يوافقان على المقترح الأميركي مع “بعض التعليقات”

نقلت وكالة “رويترز” عن النائب عن كتلة “التنمية والتحرير” و مساعد رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حسن خليل قوله ان “لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار مع “بعض التعليقات” على المضمون”.

و أضاف أن “لبنان قدم رده المكتوب على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار إلى السفيرة الأميركية اليوم الاثنين ”.

وتابع قائلاً: “الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين يتوجه إلى بيروت لمواصلة المحادثات بشأن مقترح وقف إطلاق النار”. كما اعتبر خليل أن المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار أكثر محاولات إنهاء القتال جدية حتى الآن.

وقال خليل “لبنان سلم ملاحظاته على الورقة بأجواء إيجابية”، رافضا الخوض في مزيد من التفاصيل. وأضاف “كل الملاحظات التي قدمناها هي تأكيد على الالتزام الدقيق بالقرار 1701 بكل مندرجاته”.

وكان يشير إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حربا سابقة بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.

وتنص شروطه على ألا يكون لحزب الله أي وجود مسلح في المنطقة الواقعة بين الحدود اللبنانية الإسرائيلية ونهر الليطاني على بعد نحو 30 كيلومترا شمالي الحدود.

وقال خليل إن نجاح هذه المبادرة يتوقف الآن على إسرائيل، مضيفا أنه “إذا الإسرائيلي لا يريد الحل بيقدر يعمل مية (100) مشكلة”.

و في وقت سابق أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”الشرق الأوسط”، أن “زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت في موعدها الثلاثاء، مستغربا “كل ما أشيع عن إلغائها وتسبب في تبديد التفاؤل الذي ساد الأجواء الإيجابية التي يبنى عليها لتقديم الحل السياسي على الخيار العسكري”.

ونفى بري هذه الأنباء، مؤكدا أن “الزيارة في موعدها وأن هوكشتاين سيتسلم الرد للبناني على المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار”.

من جهته، قال مصدر رسمي للجزيرة أن “لبنان يتعامل مع مسودة المقترح الأميركي انطلاقا من مرجعية القرار 1701، ولا يمانع تعزيز عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار وتطبيق هذا القرار، شرط أن يسبقه انسحاب إسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني”.

وأكد المصدر أنه “ستتم مناقشة الملاحظات على المسودة مع هوكشتاين عند وصوله إلى بيروت”.