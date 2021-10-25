الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

علي حسن خليل يكشف سبب عدم حضوره أمام القاضي طارق البيطار!

25 - أكتوبر - 2021
علي حسن خليل

علي حسن خليل

A A A
طباعة المقال

جدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل اتهامه للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت لناحية طريقة تعامله مع الملف، والتي اعتبرها “حسن خليل” قد تجاوزت النصوص الدستورية.

مشيراً إلى أن البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أن الادعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

واعتبر خليل خلال مقابلة، أن عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول إنفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات.

وأكد أنه مستعد للخضوع لكل التحقيقات إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أن تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية، بحسب تعبيره.

    المزيد من أخبار لبنان

    نفايات - تعبيرية
    تكدس أكوام من النفايات.. والأهالي يناشدون
    النائب جبران باسيل
    باسيل: منع التهريب أحد شروط قيام الدولة
    المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
    بالصورة: هبة غادرت.. هل من يعرف عنها شيئا؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!