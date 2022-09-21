علي حمية: القانون كُتب لينفذ

أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه ان “القانون كتب لينفذ”، واشار الى ان “تطبيق المادة 47 من دفتر الشروط والأحكام العامة التي تنص على ان المتعهد الذي يقوم بتنفيذ الأعمال عليه ان يكون مسؤولاً عنها لمدة 10 سنوات من تاريخ استلام المشروع عن أي عيب في الانشاءات”، معتبرا ان “المخالفين لأحكام هذه المادة ، هم معرضون حكما للمساءلة القانونية”.

هذا وكان امس الثلاثاء 20 ايلول 2022، عقد وزير الاشغال علي حمية مؤتمراً صحافياً، في حضور عائلة الفقيد جورج الراسي، تناول فيه “موضوع السلامة المرورية على شبكة الطرقات المصنفة وتحديد اسس التعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات، بما فيه اعادة النظر بطبيعة العلاقة بين الإدارات المعنية والمجالس ذات الصلة”.

واشار حميه خلال المؤتمر الى انه أرسل كتاباً الى مجلس الوزراء يطلب فيه زيادة مبلغ 2000 مليار ليرة لبنانية اضافية على المبلغ الملحوظ في موازنة 2022 المحدد بـ 250 مليار ليرة لصيانة الطرق، متسائلاً عما اذا كان هذا المبلغ كافي للقيام بالسلامة العامة على كافة الأراضي اللبنانية.