علي حمية: من 22 تموز اعطت وزارة الأشغال الإذن

غرّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة عبر “تويتر”: “من 22 تموز أعطت وزارة الأشغال العامة والنقل الإذن بالموافقة على انطلاق حملة للنشطاء الثقافيين والاجتماعيين من مرفأ طرابلس مروراً بباقي المرافئ والموانئ اللبنانية، وصولاً إلى الناقورة، وذلك تثبيتاً لحقّ لبنان في ثرواته، حيث كانت التوجيهات لهذه المرافق بتقديم التسهيلات اللازمة لها”.

ونشر مع التغريدة الصّورة المرفقة.

من ٢٢ تموز أعطت وزارة الأشغال العامة والنقل الإذن بالموافقة على انطلاق حملة للنشطاء الثقافيين والاجتماعيين من مرفأ طرابلس مروراً بباقي المرافئ والموانئ اللبنانية،وصولاً إلى الناقورة،وذلك تثبيتاً لحق #لبنان في ثرواته،حيث كانت التوجيهات لهذه المرافق بتقديم التسهيلات اللازمة لها pic.twitter.com/6phgNqQT8G — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) September 4, 2022