علي ياسين: المقاومة وحدها القادرة على فرض سيادة لبنان واستقلاله

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور أن “لبنان على مفترق طرق قد يشهد انفجارات اجتماعية واسعة اذا لم يبادر المسؤولون للتعاون لاخراجه من ازماته”.

اضاف: “إن مدعي السيادة يفرضون باهمالهم واستهتارهم ورفضهم للحوار حالة من المراوحة السياسية التي بدورها تزيد ازمات المواطنين تعقيدا في ظل عدوان صهيوني وحصار اميركي على الوطن الذي لولا قاعدته الثلاثية لاعاد مدعو السيادة الاقطاع الطائفي والمناطقي اليه واعادوه إلى العصر الحجري”.

اضاف: “إننا نؤكد ونحن في أجواء ذكرى عدوان نيسان 1996 أن المقاومة وحدها القادرة على فرض سيادة لبنان واستقلاله وحريته ووحدته وليست القوانين الدولية التي حولها المشروع الصهيو اميركي إلى أداة لتحقيق مخططاته واهدافه التوسعية وتأريخا لهمجية ووحشية وارهاب العدو الصهيوني الذي تخطى كل الخطوط الحمراء القانونية والانسانية والدولية في كل مساره من يوم زرعه في المنطقة وحتى عدوانه الأخير الوحشي على قطاع غزة”.

وتابع: “أننا نؤكد ان يوم القدس العالمي هو يوم لتجديد العهد بأننا لن نترك القدس التي تمثل الانسانية بيد المشروع الصهيواميركي الذي يريد أن يعيد عصر العبيد بأسلوب جديد موجها التحية لكل محور المقاومة والاحرار الذين رغم كل الترغيب والترهيب يقفون مع الشعب الفلسطيني ويقدمون كل الممكن من اجل اعادة الحقوق لاهلها”.

وختم العلامة ياسين متسائلا عن” السبب الذي يدفع بعض الأنظمة العربية والاسلامية للاستمرار بتطبيعها مع الكيان الارهاب رغم كل المجازر الوحشية في قطاع غزة التي اخجلت الكثير من الدول الغربية الداعمة للكيان”.