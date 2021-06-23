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عماد الاشقر: الامتحانات الرسمية في مواعيدها

23 - يونيو - 2021
جانب من جولة الاشقر

جانب من جولة الاشقر

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جال مدير التعليم الخاص، في وزارة التربية عماد الأشقر، في عدد من مدارس منطقة اقليم الخروب والشوف الأعلى، مطلعا على أوضاعها، في ضوء الاستعدادات الجارية للطلاب للإمتحانات الرسمية لشهداتي البريفيه والبكالوريا القسم الثاني.

تحدث الأشقر عن “تداعيات الأوضاع الاقتصادية الصعبة على المدارس”، مشيرا الى انه “اذا لم يكن هناك من معالجات قريبة، فإننا نتجه الى ازمة اكبر، وخصوصا في مدارس القرى التي تقوم على الموظفين”، محذرا من “تدمير هذا القطاع التربوي الذي هو الحاضنة للبنان”، معتبرا أن “الحاضنة الاساسية التربية وهي التي تنتج جميع الكفاءات”.

وتطرق الى التعليم عن بعد، فاعتبر انه “لم يكن على المستوى المطلوب، حيث لم يلبِ تطلعات الطلاب والهيئات التنعليمية”. ورأى أن “المنظومة التربوية ليست فقط تعليم، بل أن المدرسة تربية”، آملا أن “تتحسن الاوضاع”.

وأكد أن “الامتحانات الرسمية حاصلة في مواعيدها، وان الوزارة على استعداد تام لتلك الامتحانات من النواحي كافة”، واشار الى ان “امتحانات صفوف الشهادة المتوسطة ستكون متميزة عن الاعوام السابقة، وقد صدر المرسوم عن مجلس الوزراء منذ يومين، لافتا الى انها “لن تكون صعبة اذا كنا درسنا جيدا”.

ودعا التلاميذ الى التفرغ للدراسة، والاستماع والتقيد جيدا بتعليمات الهيئة التعليمية. وتحدث عن الاوضاع الضاغطة التي تؤثر عليهم، متمنيا “الخروج من هذه الازمة في القريب العاجل”.

 

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