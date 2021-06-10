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عماد كريدية: رياض سلامة إلى جانب أوجيرو

10 - يونيو - 2021
مدير عام هيئة ​أوجيرو​ ​عماد كريدية​

مدير عام هيئة ​أوجيرو​ ​عماد كريدية​

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شكر مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر “تويتر”.

وقال: ” أكّد لي سعادة حاكم مصرف لبنان خلال لقائنا اليوم وقوفه إلى جانب أوجيرو وبذله الجهود الممكنة والعمل بجدية على تأمين حاجات الهيئة لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها إلى المشتركين.. منّي ومن أوجيرو شكراً”.

في سياق آخر، أعلنت أوجيرو عبر “تويتر” أن “الضغط الكبير على مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بأوجيرو، والذي يعود سببه للارتفاع غير المسبوق بساعات التقنين الكهربائي، أدى إلى تعطل عدد من تلك المولدات، وتبعا لذلك إلى توقف خدماتنا لصالح المشتركين في المناطق التالية: كفرحتا/ كفريا وضهر لاسين وعنايا ولحفد وزفتا/النميرية والدامور/المشرف وخلدة”.

وأكدت أوجيرو أن فرقها “تعمل وبكل جهودها على إصلاح الأعطال الطارئة، إلا أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت”.

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