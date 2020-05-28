عمال شركة الترابة في شكا يواصلون اعتصامهم

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يواصل عمال وموظفو شركة الترابة الوطنية “إسمنت السبع” تحركاتهم احتجاجا على عدم إعطاء الشركة مهلة قانونية لتشغيل المقلع لاستخراج المواد الأولية الكلسية اللازمة لإنتاج الإسمنت وعودتهم للعمل بشكل طبيعي.

وتجمع العمال صباح اليوم على جانبي مسلكي الاوتوستراد، من دون إقفاله بحيث بقيت حركة السير طبيعية.

ورفع المعتصمون اللافتات المطالبة بحماية مصدر رزقهم وأطلقوا صرخة وجع ومعاناة مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن المطالبة بحقهم في العمل والعيش مع عائلاتهم بهناء.

وأكد العمال أنهم سيواصلون تحركاتهم في الأيام المقبلة “للضغط على الوزارات المعنية لاتخاذ قرار سريع بإعطاء مهلة قانونية لتشغيل المقلع”.