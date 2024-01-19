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عملياته طالت مختلف المناطق اللبنانيّة.. سارق في قبضة الأمن!

منذ ساعة واحدة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام ق. خ. (من مواليد عام 1987، مكتوم القيد) في عرمون، لتنفيذه عمليّات سرقة بطريقة احتياليّة تستهدف المواطنين وأصحاب المحال التّجاريّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة.

وبتفتيش الموقوف، ضبطت الشعبة بحوزته كميّةً من حشيشة الكيف.

أما بالتّحقيق معه، فاعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السّرقة بطريقة احتيالية، طالت مواطنين وأصحاب محال تجاريّة في مناطق الجنوب، جبل لبنان، بيروت، بعلبك والشّمال، فكان يطلب تصريف مبلغٍ ماليٍّ، وأثناء ذلك يُقدم على سرقة جزءٍ من المبلغ من يد الضّحيّة.

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