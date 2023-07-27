عمليات الهجرة غير الشرعية على طاولة البحث بين مولوي ونظيره القبرصي

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه، وزير داخلية قبرص كونستانتينوس يوانو، في حضور سفير قبرص في لبنان بنايوتيس كرياكو، والمدير العام للامن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري. وتم البحث في ملف النزوح السوري والاعباء المترتبة على لبنان جراء ذلك.

كما تم التطرق بشكل أساسي إلى عمليات الهجرة غير الشرعية عبر البحر وضرورة مكافحتها لمّا تشكله من خطر.

وذلك بعد زيارة يوانو قبل ظهر اليوم السرايا الحكومية، في حضور سفير قبرص في لبنان بنايوتيس كرياكو، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى ومستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر. وتركز البحث أيضاً حول موضوع الهجرة غير الشرعية.