عمليات تفجير عنيفة جدا في الخيام وقرى قضاء النبطية تحت القصف

يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير عنيفة جداً في مدينة الخيام ، وقد سمع اثنان منها منذ قليل ووصل عصفها الى البلدات المجاورة ، وترافق ذلك ، مع شن غارتين على مدينة الخيام كما شملت عمليات تفجير المنازل في شمع وطيرحرحا.

وتوغلت قوات الجيش الإسرائيلي في ديرميماس وحلقت درون إسرائيلية فوق البلدة وطلبت من الأهالي البقاء في منازلهم، ثم تقدمت دبابات العدو وتمركزت عند مثلث كفركلا القليعة تل النحاس واثناء مرور دورية مشتركة لليونيفل والجيش متوجهة الى مرجعيون واتية من الخردلي سمحت قوات الجيش الإسرائيلي لدورية اليونيفل بالمرور ومنعت دورية الجيش، فعادت الى النبطية وترافق ذلك مع غارات جوية على كفرتبنيت وقلعة الشقيف ويحمر وارنون.

استفاقت العاصمة بيروت على هول مجزرة مروعة ارتكبها الطيران الإسرائيلي فجرا اليوم السبت، بتنفيذه غارة عنيفة بعدة صواريخ استهدفت مبنى سكنياً في شارع فتح الله بمنطقة البسطة الفوقا.

ونقلت قناة الجديد عن فرق إنقاذ أن الغارة أسفرت عن سقوط 11 شهيداً وأكثر من 15 جريحاً في حصيلة أوّلية.