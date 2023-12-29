عمليات صباحيّة لـ"حزب الله" ضدّ مواقع العدو.. ما آخر المستجدات الميدانية؟

أعلن “حزب الله” في بيان اليوم الجمعة، أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة”، استهدف ‏‏‏مقاتلوه عند الساعة 10:20 صباحًا، موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وفي وقت لاحق، أعلن “الحزب” في بيان آخر، أنّه وللمرة الثانية، عند الساعة 10:35 من صباح اليوم استهدف موقع ‏حدب يارون مُجدّدًا بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة.

كما أعلن “الحزب” أنّه عند الساعة 10:30، تمّ استهداف رافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة، وإصابتها بشكل مباشر.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّه يُهاجم بالمدفعية مصادر إطلاق النار في جنوب لبنان.

جاء ذلك في وقت دوت صفارات الإنذار في المستعمرات الإسرائيلية في إصبع الجليل قبالة الحدود اللبنانية الجنوبية، إثر اشتباه في تسلل مسيرات من جنوب لبنان.

هذا وكان العدو الإسرائيلي قد أطلق صباح اليوم، نيران رشاشاته الثقيلة على منطقة أطراف بلدة البستان من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب.

وحلّق الطيران الاستطلاعي المعادي ليلًا وحتى ساعات الصباح الأولى فوق قضاء صور والساحل البحري حتى مشارف مجرى نهر الليطاني، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وفوق ساحل البحر قبالة الناقورة وبلدة القليلة.

كذلك تعرضت أطراف بلدات: رامية، الناقورة، جبلا اللبونة، العلام، الضهيرة، عيتا الشعب، شيحين، جبل بلاط، جانين، دبل والقوزح إلى قصف مدفعي ولعدد من الصواريخ (جو – أرض) من الطائرات المسيّرة، ما أدى إلى قطع طريق فرعية في بلدة رامية، وقد عملت فرق الدفاع المدني على إزالة مخلفات الاعتداءات.

يذكر أن العدو كثّف من اعتداءاته، حيث بات يستهدف المنازل الآهلة بالسكان.