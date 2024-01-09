عمليات لـ "حزب الله" ضدّ مواقع العدو.. وتحقيق إصابات مباشرة!

أعلن “حزب الله” في بيانات عدة اليوم الثلاثاء، عن سلسلة عمليات نفذها ضدّ مواقع العدو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:40 من صباح اليوم، ثكنة يفتاح ‏بالأسلحة الصاروخية، وأصيبت إصابة مباشرة”.

كما استهدف “الحزب” عند الساعة 9:35 صباحًا، موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، وتمت إصابته إصابة مباشرة.

إلى ذلك، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بإطلاق عدد من الصواريخ على مواقع العدو في مزارع شبعا.

وفي وقت سابق اليوم، كشف “حزب الله” عن استهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية.

ولفت الحزب في بيانه إلى أنّه “في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد الأخ ‏المجاهد وسام الطويل (الحاج جواد)، قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية”.

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ “طائرة من دون طيار تسللت من لبنان سقطت في قاعدة قيادة المنطقة الشمالية”.

واعتبرت وسائل إعلام العدو أنّ “مهاجمة قيادة المنطقة الشمالية حدث دراماتيكي وممنوع الاستخفاف به”.