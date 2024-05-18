السبت 10 ذو القعدة 1445 ﻫ - 18 مايو 2024 |
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عملية أمنية لشعبة المعلومات في برج الشمالي

منذ 3 دقائق
عنصر من شعبة المعلومات

عنصر من شعبة المعلومات

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صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية، التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء بموجب ثلاث ملاحقات قضائية، وذلك في محلة برج الشمالي، ويدعى ز.ح. (من مواليد عام ١٩٩٤، فلسطيني ، بحقه مذكرة توقيف بجرم مخدرات، بلاغ مذكرة توقيف بجرم إطلاق نار من سلاح حربي، وبلاغ بحث وتحر بجرم مخدرات.

بتاريخ 6-5-2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة، من توقيفه، بعد تنفيذ كمين محكم في المحلة المذكورة.

تم تسليمه الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، عملا بإشارة القضاء المختص”.

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