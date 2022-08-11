عملية احتجاز الرهائن تابع... من هو المودع المسلّح؟

لا تزال عملية احتجاز رهائن داخل “فيدرال بنك” مستمرّة منذ نحو الساعتين، وسط انتشار أمنيّ كثيف وجهود لإمكانية التوصّل إلى حلّ مع المودع المسلّح.

ووفق معلومات صحفية، فإنّ “الرهائن في المصرف هم خمسة موظفين وزبون واحد، في حين تعبق رائحة البنزين في المصرف، والمودع المسلّح في حال عصبية”.

كما أفاد مصدر “النهار” أنّ “الرجل الذي احتجز الموظفين والمواطنين هو من منطقة الأوزاعي، وهو مودِع في المصرف، وكان خارج لبنان، وكان المصرف يعده دائماً بإعادة أمواله كل أسبوع من دون جدوى. وبعد تواصله مع إدارة البنك، ورفض إعطاءه المال، قرّر اقتحام المصرف للحصول على أمواله”.

ووفق المصدر، “تحاول القوى الأمنية إدخال وسطاء للإفراج عن الرهائن، وقد وُضع المودعون في مكان والموظفون في مكان آخر داخل المصرف، وهم في حالة رعب”، مضيفاً أنّ “الرجل أكّد أنّه لن يغادر ولن يسمح لأحد بمغادرة المصرف قبل الحصول على أمواله”.

وبحسب المصدر، فإنّ الرجل يريد سحب أمواله لتسديد فاتورة المستشفى لوالده وابنته.