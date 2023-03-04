عملية نوعية في البقاع توقع برئيس عصابة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“نتيجة عمليّات الرصد والمتابعة لعمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، تمكّن عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشّرطة القضائية بتاريخ 23-02-2023 وبعملية نوعية في محلة تمنين البقاعية، من توقيف المدعو:

م. س. (من مواليد عام 1979، لبناني)

وضبطت بحوزته سلاح حربي، كما تم ضبط سيارة نوع “هوندا crv” مسروقة من محلّة الجديدة.

بالتحقيق معه، اعترف أنه يترأّس عصابة لسرقة السّيّارات، وبإقدامه على سرقة أكثر من /40/ سيارة حديثة الصّنع من مناطق مختلفة.

أُعيدت السّيّارة المضبوطة إلى مالكها، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة، بإشراف القضاء المختص”.