عملية هجرة غير شرعة في قبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البيان التالي:‏

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات الهجرة غير الشّرعية من لبنان الى ‏دولٍ أوروبية، عبر شواطئ لبنان الشّمالي، بواسطة مراكب غير آمنة، والتي أدّت إلى وفاة العديد من المهاجرين من جرّاء غرق ‏مراكب الهجرة، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصّة في الشّعبة، توافرت لديها معلومات حول قيام مجهولين ‏بالتّحضير لعملية تهريب أشخاص، عبر البحر إلى إيطاليا‎.‎

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها، توصّلت إلى تحديد هويّات المتورطين، ومن بينهم‎:‎

أ. أ. (من مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)‏

و. ع. س. (من مواليد عام ١٩٩٧، لبناني)‏

ع. أ. (من مواليد عام 1963، لبناني)‏

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجودهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة‎.‎

بتاریخ 19-9-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة كميناً محكماً في محلّة العريضة، نتج عنه توقيفهم على ‏متن سيارة نوع “مرسيدس”، وذلك في أثناء توجّههم التي شاطئ البحر. وبالتّزامن، تمّ ضبط كميّة من المازوت معبّأة في “غالونات” ‏ومجهّزة ليتم وضعها على متن المركب، مع كميات من المواد الغذائية، وذلك على شاطئ البحر في محلّة الشيخ زناد‎.‎

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة التحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر، بالاشتراك مع آخرين، إلى إيطاليا‎.‎

أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل لا يزال مستمراً ‏لتوقيف باقي المتورطين‎.‎