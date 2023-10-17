عمليّات الإنقاذ تواصلت في مبنى المنصوريّة ليلاً.. و6 أشخاص تحت الأنقاض

كزخّات المطر تتساقط المصائب على رؤوس اللبنانيين يومياً، كان آخرها سقوط مبنى “يزبك 10” المؤلف من 7 طوابق اليوم الإثنين في منطقة المنصورية – حي بدران.

والمفاجئ أن هذا المبنى حمل تصدّعات نتيجة انفجار مرفأ بيروت منذ ثلاث سنوات، إلا أنه إنهار نتيجة الإهمال وقلّة المسؤولية من المعنيين، لمتابعة أضرار الإنفجار.

والجديد في هذه الكارثة أن عمليّات الإنقاذ تواصلت في مبنى المنصوريّة خلال فترة الليل ولم يهدأ الدفاع المدني والصليب الأحمر والجيش ولا يزال هناك 6 أشخاص تحت الأنقاض.

وكان سُمع عند حوالي الساعة العاشرة صباحاً، صوت تصدّع في أساسات المبنى إلى أن سقط عند الساعة الثانية والنصف تقريباً من ظهر اليوم الإثنين.

وعلى الفور توجّه عناصر الدفاع المدني المدربين على تنفيذ مهمّات الإنقاذ والإغاثة والإخلاء من تحت الانقاض من مراكز متعدّدة الى الموقع المحدد، وباشروا العمل بمؤازرة جهات إنقاذ أخرى إلى أن تمكنوا من إنقاذ ثلاث مواطنات من بين الركام.