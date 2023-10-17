الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 17 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عمليّات الإنقاذ تواصلت في مبنى المنصوريّة ليلاً.. و6 أشخاص تحت الأنقاض

منذ 5 دقائق
المبنى المنهار في المنصورية

المبنى المنهار في المنصورية

A A A
طباعة المقال

كزخّات المطر تتساقط المصائب على رؤوس اللبنانيين يومياً، كان آخرها سقوط مبنى “يزبك 10” المؤلف من 7 طوابق اليوم الإثنين في منطقة المنصورية – حي بدران.

والمفاجئ أن هذا المبنى حمل تصدّعات نتيجة انفجار مرفأ بيروت منذ ثلاث سنوات، إلا أنه إنهار نتيجة الإهمال وقلّة المسؤولية من المعنيين، لمتابعة أضرار الإنفجار.

والجديد في هذه الكارثة أن عمليّات الإنقاذ تواصلت في مبنى المنصوريّة خلال فترة الليل ولم يهدأ الدفاع المدني والصليب الأحمر والجيش ولا يزال هناك 6 أشخاص تحت الأنقاض.

وكان سُمع عند حوالي الساعة العاشرة صباحاً، صوت تصدّع في أساسات المبنى إلى أن سقط عند الساعة الثانية والنصف تقريباً من ظهر اليوم الإثنين.

وعلى الفور توجّه عناصر الدفاع المدني المدربين على تنفيذ مهمّات الإنقاذ والإغاثة والإخلاء من تحت الانقاض من مراكز متعدّدة الى الموقع المحدد، وباشروا العمل بمؤازرة جهات إنقاذ أخرى إلى أن تمكنوا من إنقاذ ثلاث مواطنات من بين الركام.

    المزيد من أخبار لبنان

    جندي من الجيش الإسرائيلي
    الجيش الإسرائيلي يشن هجمات ضد أهداف لحزب الله جنوب لبنان
    المبنى المنهار في المنصورية
    الدفاع المدني: انتشال جثتي مواطنتين من تحت الأنقاض في المنصورية
    السراي الحكومي
    بالصوَر.. مسودة جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة

    الأكثر قراءة

    إسرائيل تواصل قصف غزة وسط نفاد للخبز وشح للمياه
    صورة.. موجة غضب بعد منشور لنائب لبناني يشمت بما يحصل في فلسطين!
    رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق الجنرال ديفيد بتريوس
    جنرال أميركي كبير يكشف ما ينتظر الإسرائيليين في غزة!
    عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
    جريمة مروعة.. أمريكي يطعن امرأة وطفلها حتى الموت بسبب كرهه للعرب والمسلمين