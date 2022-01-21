عميل جديد في لبنان.. إليكم التفاصيل!

كشفت “هيئة ممثلي الأسرى والمحررين” أنّ “عميلاً جديدًا عاد إلى الوطن ضمن مسلسل عودة العملاء، وهو يوسف علي إبراهيم”، وسألت “قيادة الجيش والقضاء ومن تبقى من سياسيين شرفاء في هذا الوطن الجريح، أو ليست العمالة خيانة كبرى لا تغتفر، أو ليس القتل بقذائف الخيانة جريمة حرب، أو ليس العالم المحترم لنفسه ما زال يلاحق النازيين بتهم جرائم ارتكبوها قبل عقود، فمن قال إن العمالة والقتل باسم العدو ليسا جريمة حرب لا تسقط مع مرور الزمن”؟

الهيئة، وفي بيان، تابعت: “نقول بكل وضوح، باسم من نمثل من محررين، بل باسم جراحنا التي لم تلتئم بعد، لا تدفعوننا إلى ما لا نريده، لا تجعلوا قُرانا أماكن اعتصام دائمة ومناطق ممنوع التجول فيها حماية لعميل هنا وعميل هناك، لا تدفعونا إلى تطبيق القانون بأنفسنا، ارحموا هذا البلد الذي لم يعد يحتمل، وكفاكم عربدة باسم القانون”. وختمت: “العملاء لا مكان لهم سوى السجن أو المنفى، ونأمل من المحكمة العسكرية الإثنين أن تأخذ في الاعتبار ما عاناه الوطن من قذارة هؤلاء القتلة”.