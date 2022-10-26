الخميس 1 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 27 أكتوبر 2022 |
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عمّال مياه النبطية يستنكرون الاعتداء بحق زملائهم في دائرة صيدا

منذ ساعة واحدة
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استنكر موظفو دائرة مياه النبطية ومستخدموها وعمالها، في بيان، “الاعتداء والترهيب الذي تعرض له الزملاء في مبنى الادارة العامة ودائرة مياه صيدا، واقتحام مكاتبهم وانتهاك حرمة المؤسسات العامة”.

وأعربوا عن أسفهم لأن “يتم تحميل موظفي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي عن المحطات”، وعبّروا عن رفضهم “أي محاولة لتحويلهم إلى فشة خلق أو كتف ترمي عليه بعض الجهات فشلها في تأمين الحاجات الاساسية لتسيير قطاعات الخدمات الحيوية، وأهمها الكهرباء والمحروقات لتشغيل محطات ومنشآت المياه”.

وأكدوا وقوفهم الى جانب زملائهم في الادارة، واستمرارهم في القيام بواجباتهم لتأمين التغذية بالمياه للمواطنين على رغم كل الظروف، معلنين تأييدهم الكامل لما ورد في بيان المؤسسة اليوم ردًا على الاعتداء السافر”.

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