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عنصر من قوى الأمن عثر على مبلغ مالي... وهذا ما فعله

منذ 59 دقيقة
عنصر من قوى الأمن الداخلي

عنصر من قوى الأمن الداخلي

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 17-1-2023، عثر أحد عناصر قوى الأمن الدّاخلي على مبلغٍ من المال (1122 دولاراً أميركيًا)، في محيط مستديرة العدلية، وأودعه فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت.

بتاريخ 19-1-2023، تم التعميم عن المبلغ المفقود.

بتاريخ 23-1-2023، حضر فاقد المبلغ إلى مركز الفصيلة المذكورة، ويدعى:مروان حاتم تنير (من مواليد عام 1982، عراقي الجنسية) وبعد التأكد من ملكيته للمبلغ من قبل عناصر الفصيلة، أعيد إليه، بناء على إشارة القضاء المختص.

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