الأربعاء 29 رجب 1443 ﻫ - 2 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عن طريق التفاح.. إحباط عملية تهريب مخدرات من بيروت الى مصر

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 5:36 مساءً
مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

A A A
طباعة المقال

ضبطت الجمارك اللبنانية – شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الاموال كمية من حشيشة الكيف مخبأة ضمن صناديق تفاح معدة للتصدير من مرفأ بيروت الى جمهورية مصر العربية والتحقيقات جارية بإشراف جانب النيابة العامة التمييزية لتوقيف المتورطين بهذه العملية.

وتأتي هذه العملية وسط جهود أمنية مستمرة لضبط الحدود اللبنانية، ومنع تهريب الممنوعات الى دول عربية مجاورة.

حيث أعلنت القوى الأمنية الشهر الماضي عن احباط تهريب حبوب الكبتاغون الى احدى الدول العربية، وكانت الحبوب مغلَّفة بالشوكولا وقالت: توافرت معلومات عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط لعملية تهريب كميّة كبيرة من الحبوب المخدّرة “كبتاغون” إلى إحدى الدول العربية، مخبأة ومموّهة داخل طرد بريدي يحتوي على عُلَبٍ لقطعٍ من الشوكولا.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمّ تحديد مكان وجود الطرد لدى إحدى شركات البريد، حيث تم ضبطه. وبتفتيشه، عُثِرَ بداخله على /27/ كلغ من مادة الكبتاغون المخدّرة، أي بما يوازي /150،000/ حبّة تمّ طحنها وتوضيبها في أكياسٍ صغيرة، وتغليفها بمادّة الشوكولا، ووضعها في علب مخصّصة للحلويات.

    المزيد من أخبار لبنان

    أولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية تابعوا أوضاع اللبنانيين بأوكرانيا
    بسام مولوي
    مولوي: لبنان يحتاجكم.. لبوا نداءه
    وزير ​السياحة​ وليد نصار
    نصار: ضرورة اعتماد دورات تدريبية مستمرة لموظفي القطاع العام

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الخطوط الجوية الروسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بعد انتهاك الحظر.. طرد طائرتين روسيتين من مجال كندا الجوي
    مروحية عسكرية روسية (أرشيفية)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بالفيديو.. لحظة إسقاط عدد من المروحيات الروسية فوق نهر دنيبرو قرب كييف
    تجريد بوتين من الحزام الأسود
    “السلام أغلى من الانتصار”.. الاتحاد الدولي للتايكوندو يجرّد بوتين من الحزام الأسود