عودة الإستقرار تدريجياً إلى الأحوال الجوية

يؤثر مرتفع جويّ على لبنان بعودة الإستقرار تدريجيًا إلى الأحوال الجوية، مع انخفاض الحرارة لتعود وترتفع من جديد يومي السبت والاحد.
إليكم تفاصيل اليوم والأيام المقبلة:
الخميس:
١- الحرارة: بين ٢٠ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: متقلب وغائم جزئيا مع احتمال خفيف لتساقط الرذاذ او مطر خفيف محلي خاصة جبلاً
٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و ٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحار: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
الجمعة:
مستقر وقليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
السبت:
مستقر ومشمس والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٦ بقاعًا وبين ١٣ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س