الخميس 18 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 2 نوفمبر 2023 |
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عودة الإستقرار تدريجياً إلى الأحوال الجوية

منذ 36 دقيقة
الطقس

الطقس

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يؤثر مرتفع جويّ على لبنان بعودة الإستقرار تدريجيًا إلى الأحوال الجوية، مع انخفاض الحرارة لتعود وترتفع من جديد يومي السبت والاحد.

إليكم تفاصيل اليوم والأيام المقبلة:

الخميس:
١- الحرارة: بين ٢٠ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: متقلب وغائم جزئيا مع احتمال خفيف لتساقط الرذاذ او مطر خفيف محلي خاصة جبلاً
٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحار: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

الجمعة:
مستقر وقليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

السبت:
مستقر ومشمس والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٦ بقاعًا وبين ١٣ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

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