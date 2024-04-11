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عودة التصعيد على الجبهة الجنوبية.. اليكم آخر المستجدات

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 11 - أبريل - 2024 7:26 مساءً
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في حين تترقّب المنطقة بقلق تصعيداً إيرانياً – إسرائيلياً بعد العملية التي استهدفت سفارة طهران في دمشق، فإن التصعيد الجنوبي لايزال مستمرا.

وبعد الهدوء الحذر الذي ساد ساعات ما قبل الظهر، نفذّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفاً بلدات طيرحرفا والجبين والخيام ويارين وراميا وميس الجبل و الضهيرة، حيث أصيبت سيدة بإصابة طفيفة، بحسب ما أفادت المصادر المطلعة.

من جهته، أعلن “حزب الله” أنه استهدف عند الساعة 5:00 من بعد ظهر اليوم الخميس، موقعي موقع ‏الرمثا و‏السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابات مباشرة.‏

كما أعلن عن استهداف موقع ‏بيّاض بليدا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

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