عودة العمل في هيئة إدارة السير

فتحت هيئة ادارة السير والآليات في الدكوانة أبوابها اليوم الأربعاء 10/8/2022 بعد التوقف عن العمل شهرين بسبب اضراب القطاع العام.

وتشهد المكاتب زحمة مواطنين توافدوا لـ”تخليص” معاملاتهم ومن المقرر تمديد دوام العمل لإنجاز أكبر عدد ممكن من المعاملات المتراكمة.

يُذكر أنّ في 8 آب، أعلنت “​هيئة إدارة السير​” في بيان، العودة إلى العمل بشكل تدريجي، ابتداء من نهار الأربعاء من الأسبوع الحالي”، لافتة إلى “أنه بعد أن لمسنا الإيجابية بالتعاطي من قبل وزارة المالية من خلال العمل على استصدار مرسوم لإعطاء “الهيئة” سلفة خزينة لكي تتمكن من دفع المساعدة الإجتماعية للمستخدمين لغاية اخر حزيران 2022، وبعد التوافق مع وزارة المالية على وضع آلية عمل لكي يتمكن المستخدمون من الاستفادة من المساعدة الإجتماعية وتعديل بدلات النقل والحصول على تعويض انتاجية ، وبعد التواصل مع مستخدمي “الهيئة” الذين ابدوا كل الايجابية في العودة الى العمل كبادرة حسن نية، تعلن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات العودة التدريجية إلى العمل ابتداء من الأربعاء المقبل الواقع فيه 10 آب”.