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"صوت بيروت انترناشونال" يواكب عودة دفعة جديدة من النازحين.. اليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - أكتوبر - 2022 10:11 صباحًا
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استأنفت قوافل عودة النازحين السوريين بعد توقف منذ العام 2019، حيث تجمع عدد من النازحين في باحة المعرض بعد التاكد من تسجيل اسماءهم قبل ان يصعدوا مع امتعتهم الى الحافلات التي خصصت لنقلهم.

وبحسب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ان 250 عائلة تتجه الى الاراضي السورية على ضيع متعددة، ووالعدد الاجمالي لهذه الدفعة هو حوالي 1500 شخص وهي اول دفعة رسمية ضمن دفعات متعددة.

وإنطلقت من مقر دائرة أمن عام النبطية، الرحلة التي تضم النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا في منطقة النبطية، وذلك بإشراف دائرة الأمن القومي-شعبة معلومات الجنوب، حيث قامت دورية بمرافقة الباص الذي يقل النازحين إلى مركز الأمن العام في منطقة المصنع”.

من جانبه لم يسمح الامن العام اللبناني بالعودة الطوعية إلى سوريا لبعض النازحين، بسبب ملاحقات أمنية وقضائية عليهم وسيتم معالجة ملفاتهم مع الجانب السوري خلال الساعات المقبلة للسماح لهم في الالتحاق بالقافلة الاولى

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