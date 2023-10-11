الأربعاء 26 ربيع الأول 1445 ﻫ - 11 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عودة الهدوء جنوبًا.. و"اليونيفيل" تُحذّر "في أوقات النزاعات تنتشر الإشاعات"

منذ 41 دقيقة
آليات تابعة لـ "اليونيفيل" - أرشيفية

آليات تابعة لـ "اليونيفيل" - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

اعتبر الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في بيان، أنّه “في أوقات النزاعات تنتشر الإشاعات”، مشددًا على أنّ اليونيفيل “تواصل حضورها ومهامها العملياتية”.

تيننتي أضاف قائلًا إنّ “عملنا الأساسي مستمر وقيادة اليونيفيل على اتصال دائم مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، وتحض على ضبط النفس”.

يأتي ذلك في وقت أفادت معلومات نقلًا عن “سكاي نيوز” و”الميادين”، بأنّ حزب الله الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية “اليونيفيل”، بإخلاء جميع المواقع على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة فورًا.

تزامنًا، يسود الهدوء الآن في المناطق الجنوبيّة التي كانت عرضة لعمليات القصف المدفعي الإسرائيلي، في ظل تحليق طائرات الاستطلاع واندلاع النيران في محيط بلدتي الضهيرة ومروحين.

بعد أن كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف الأراضي اللبنانيّة، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنّ طائرات مسيّرة معادية تشارك في القصف على محيط القطاع الغربي فيما تتصدى لها رشاشات “حزب الله”.

كذلك قصف الاحتلال محيط بلدة مروحين بقذائف انشطارية وفوسفورية. بعد أن كان قد استهدف بالقذائف الفوسفورية أيضًا بلدتي الضهيرة ويارين وأم التوت وصولًا حتى أطراف بلدة طيرحرفا، فيما اقترب القصف من المنازل السكنيّة، حيث أفيد عن إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة في بلدة الضهيرة.

فيما أُطلقت صافرات الإنذار في مراكز “اليونيفيل” في البلدات الجنوبية التي يطالها القصف المعادي.

    المزيد من أخبار لبنان

    فيصل كرامي
    كرامي يُناشد الجيش واليونيفيل لضبط الحدود: "الوضع خطير"
    الجبهة السيادية من أجل لبنان
    الجبهة السيادية من دار الفتوى: جنوب لبنان ليس منصّة لأية حسابات صاروخية
    عناصر من حزب الله
    "حزب الله" يُبلغ الجيش واليونيفيل بإخلاء المواقع فورًا.. وإسرائيل تتوعّد بـ "نتائج قاسية جدًا"

    الأكثر قراءة

    محمد دحلان
    طوفان الأقصى
    محمد دحلان يفجر مفاجأة كبرى حول إسرائيل
    عناصر من حركة حماس
    "حماس" تؤلم إسرائيل وتحرج الأسد وحزب الله
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يُحذّر من فترة "حرجة للغاية" خلال أيام!