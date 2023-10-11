عودة الهدوء جنوبًا.. و"اليونيفيل" تُحذّر "في أوقات النزاعات تنتشر الإشاعات"

اعتبر الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في بيان، أنّه “في أوقات النزاعات تنتشر الإشاعات”، مشددًا على أنّ اليونيفيل “تواصل حضورها ومهامها العملياتية”.

تيننتي أضاف قائلًا إنّ “عملنا الأساسي مستمر وقيادة اليونيفيل على اتصال دائم مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، وتحض على ضبط النفس”.

يأتي ذلك في وقت أفادت معلومات نقلًا عن “سكاي نيوز” و”الميادين”، بأنّ حزب الله الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية “اليونيفيل”، بإخلاء جميع المواقع على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة فورًا.

تزامنًا، يسود الهدوء الآن في المناطق الجنوبيّة التي كانت عرضة لعمليات القصف المدفعي الإسرائيلي، في ظل تحليق طائرات الاستطلاع واندلاع النيران في محيط بلدتي الضهيرة ومروحين.

بعد أن كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف الأراضي اللبنانيّة، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنّ طائرات مسيّرة معادية تشارك في القصف على محيط القطاع الغربي فيما تتصدى لها رشاشات “حزب الله”.

كذلك قصف الاحتلال محيط بلدة مروحين بقذائف انشطارية وفوسفورية. بعد أن كان قد استهدف بالقذائف الفوسفورية أيضًا بلدتي الضهيرة ويارين وأم التوت وصولًا حتى أطراف بلدة طيرحرفا، فيما اقترب القصف من المنازل السكنيّة، حيث أفيد عن إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة في بلدة الضهيرة.

فيما أُطلقت صافرات الإنذار في مراكز “اليونيفيل” في البلدات الجنوبية التي يطالها القصف المعادي.