عودة بعثة الإنقاذ اللبنانية من سوريا بعد انتهاء مهامها

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها (السبت 11-2-2023) عن وصول بعثة البحث والإنقاذ اللبنانية إلى لبنان قادمة من سوريا.

وأضاف البيان الذي نشرته القيادة عبر تويتر بأن البعثة كانت “تضم عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني ومن الصليب الأحمر والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت، وذلك بعد انتهاء المهمّة التي كُلفت بها”.

وكان الصليب الأحمر قد تمكّن “مع فريق البحث والإنقاذ التركي من تحديد مكان امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا وإنقاذها من تحت أنقاض الزلزال”, يوم الخميس.

وبدأ عناصر المجموعتين التابعتين لفوج الهندسة في الجيش اللبناني بتاريخ 2023/2/7، أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة في الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية بالتعاون مع عناصر من الصليب الأحمر والدفاع المدني.

وصلت إلى لبنان بعثة البحث والإنقاذ اللبنانية قادمة من سوريا، وتضم عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني ومن الصليب الأحمر والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت، وذلك بعد انتهاء المهمّة التي كُلفت بها.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/T2BbqJEBxz — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 11, 2023