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عودة: حب الرئاسة مرض روحي

منذ 20 دقيقة
المطران عودة

المطران عودة

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اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أنّ “الأنظمة التي يقال عنها ديمقراطية، كحال بلدنا، تبتكر الأساليب البديعة للحفاظ على مصالح كبار القوم ومكتسباتهم، بغية حفاظهم على السّلطة”.

وسأل في عظة الأحد: “أليس القضاء النزيه مقموعاً في بلدنا؟ ألا تخفى الدلائل والحقائق في خدمة ذوي النفوذ؟ ألا يصبح المظلوم ظالماً بفعل ملفّات تظهر بين ليلة وضحاها؟ ألا يسلب الفقير قروشه كي يبقي الغنيّ على ملايينه؟”.

وتابع:” حبّ الرئاسة مرضٌ روحيٌّ يُصيب الإنسان الذي لم يتعلّم التواضع بعد، ونطلب من الربّ أن يُخلّصنا من هذا المرض”.

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