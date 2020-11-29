استمع لاذاعتنا

عودة في عظة الأحد: سلوك السياسيين معيب

منذ 58 دقيقة
المطران الياس عودة

المطران الياس عودة

A A A
طباعة المقال

اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده أن كل زعيم همه ألا يمس مصالحه سوء، في حين أن الشعب أصبح يتسول حقه من المصارف، وليس من يأبه!

وقال في عظة قداس الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت: “الزعيم يهرب أبناءه خارج الوطن ليتعلموا أو ليكونوا في مأمن، وقد يكون حاملا جنسية أخرى، ثم يطالعنا بمحاضرات عن الوطنية وأهمية البقاء في أرض الوطن. أما من له ولد يدرس في الخارج، فهو مكبل لا يستطيع أن يعيل ابنه أو ابنته في الغربة لأن أمواله مجمدة قسرا لئلا نقول منهوبة”.

أضاف: “الشعب يئن جوعا، والقلوب محطمة والمسؤولون غائبون عن الواقع وعن المسؤولية وكأن الأمر لا يعنيهم. البلد متروك لمصيره، والانهيار يعصف بمؤسساته وناسه، وما زال هناك بشر يفتعلون الأزمات، ويتقاذفون المسؤوليات، ويؤجلون الاستحقاقات، وآخرها تأليف حكومة تتولى مهمة القيام بما يلزم، بمهنية وشفافية، من أجل إنقاذ البلد.

ولفت عودة الى أننا في مسار انحداري خطير لم يعرفه لبنان من قبل، مشيرا الى أن الدولة متحللة وتنتظر فتات المساعدات من الخارج.

ورأى أن سلوك الطبقة السياسية معيب، والمواطن يئن ويشكو وليس من يسمع.

    المزيد من أخبار لبنان

    نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري تناشد لاعتماد المقاربة الاقتصادية
    نقابة أصحاب المطاعم والملاهي: لاعتماد المقاربة الاقتصادية – الصحية
    توقيف
    هذا ما تم ضبطه مع مروج مخدرات في ساحل علما
    مدراس
    نظار التعليم المسائي يهددون بالتوقف عن العمل في حال تجاهل مطالبهم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير الصحة
    بالفيديو: بـ”السيف” يضرب وزير الصحة الإجراءات الوقائية… الكيل بمكيالين حتى في مواجهة الفيروس!
    ديانا فاخوري
    ديانا فاخوري: فخورة بأني أصبحت جزءاً من فريق “صوت بيروت انترناشونال”
    عناصر مليشيا حزب الله
    خفايا عداء حزب الله لرياض سلامة .. إبحثوا عن تبييض الأموال!